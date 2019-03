Brandweerman, verdacht van gifmoord op echtgenote, blijft maand langer in de cel Hans Verbeke

05 maart 2019

11u20 0 Menen Pieter P. (33) uit Lauwe moet minstens een maand langer in de cel blijven op verdenking van vergiftiging van zijn echtgenote. Dana V.L. (36) overleed onverwacht, bijna vijf maanden geleden, één dag nadat ze door haar echtgenoot in het ziekenhuis was beland. Onderzoek wees recent uit dat de vrouw vergiftigd was met zogenaamde wonderbonen van een kamerplant. “Wij gaan er van uit dat het slachtoffer uit het leven is gestapt”, zegt Jan Leysen, de advocaat van de beroepsbrandweerman.

De onderzoeksrechter in Kortrijk heeft extra onderzoeksdaden bevolen in de zaak van het verdachte overlijden van Dana V.L. uit Lauwe. De echtgenote van beroepsbrandweerman Pieter P. stierf totaal onverwacht. Aanvankelijk leek het te gaan om een natuurlijk overlijden maar omwille van de jonge leeftijd van de vrouw, werd toch een autopsie uitgevoerd. Toxicologisch onderzoek bracht aan het licht dat er ricine, een dodelijk gif, in het lichaam van het slachtoffer was terechtgekomen. Speurders ontdekten dat kort voor haar overlijden in het gezin bonen van de zogenaamde wonderboom waren aangekocht. De ontdekking tot een huiszoeking en de arrestatie van de echtgenoot.

“Huiszoeking met toestemming, wij geloven in piste van zelfmoord”

De 33-jarige Lauwenaar, beroepsbrandweerman op de luchthaven van Oostende, verleende volgens zijn advocaat z’n volle medewerking met de huiszoeking. “Mijn cliënt was compleet verrast maar beseft ten volle dat het beter is mee te werken, zodat deze onverkwikkelijke zaak snel kan opgelost worden. Hij heeft de dood van zijn vrouw nog lang niet verwerkt en wordt nu plots beschuldigd. Dat is een zware domper. We hebben hem uitgelegd dat zijn verblijf in de gevangenis voorlopig nu eenmaal nodig is tot het onderzoek in een verdere fase zit. De man blijft ten stelligste ontkennen. Met de informatie waarover wij nu beschikken, gaan we er van uit dat het slachtoffer uit het leven is gestapt. Hopelijk brengt het onderzoek daarover snel klaarheid.”

Geen beroep tegen verlenging van de aanhouding

Als de raadkamer de aanhouding van een verdachte met een maand verlengt, kan die in beroep gaan tegen die beslissing. “Dat gaan we echter niet doen”, zegt Jan Leysen. “Het dossier verhuist dan immers eventjes naar Gent. Als daar de beslissing van de Kortrijkse raadkamer volgt, begint de termijn van de verlenging opnieuw te lopen. Dat willen we vermijden. Liever laten we het gerecht in alle sereniteit haar werk doen, in de hoop dat de onschuld van mijn cliënt snel bewezen wordt.”