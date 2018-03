Brandweer rukt uit voor afvalbrand 27 maart 2018

03u35 0

De blussers van Menen repten zich gisteren kort na de middag naar de Ieperstraat in Menen.





Daar was iets voor 14 uur een brand gemeld. Bij aankomst stelden de brandweerlui vast dat iemand snoeiafval aan het verbranden was. Dat veroorzaakte nogal wat rook. De situatie was snel onder controle. (VHS)