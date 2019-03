Brandweer rukt uit na inbraak in dagbladhandel: dieven op de vlucht voor alarm Hans Verbeke

31 maart 2019

16u13 0 Menen Onbekenden drongen in de nacht van zaterdag op zondag krantenshop Doortje binnen, op de hoek van de Leopoldstraat en de Koningin Elisabethstraat in Menen. Omdat de zaak is beveiligd met een rookalarm dat prompt in werking schoot, arriveerde even later ook de brandweer.

Tientallen bewoners uit de omgeving van krantenshop Doortje werden zaterdagnacht bruusk gewekt toen om 3.40 uur plots het alarm van de winkel begon te loeien. Ook uitbaatster Doortje Santy en haar partner Aldo Cooke, die boven de dagbladhandel wonen, wipten uit hun bed. “Maar we durfden niet naar beneden voor de politie hier was”, zegt Doortje. “Gelukkig duurde dat niet lang. Tot onze verbazing stelden we vast dat even later ook de brandweer kwam toegesneld. Blijkt dat iemand uit de buurt rook had zien ontsnappen vanonder het rolluik van onze voordeur en dacht dat er brand was.”

Krantenshop Doortje is binnen beveiligd met een rookalarm. “Quasi vanaf het moment dat de inbrekers binnen zijn, wordt in de winkel een dikke rook gespoten waardoor de boeven geen hand meer voor ogen zien”, legt Doortje uit. “Er zit op zo’n moment eigenlijk niks anders op dan te proberen zo snel mogelijk weer buiten te geraken.” Dat is ook wat de inbrekers, die een deur aan de zijkant van het gebouw forceerden om binnen te komen, deden. “Of ze iets buitgemaakt hebben, weten we nog niet. Dat moeten we nog in detail bekijken. We wachten ook af wat de beelden van onze bewakingscamera opleveren. Die moeten nog opgevraagd worden en zullen ter beschikking gesteld worden van de politie.”