Brandweer koelt stal van duizenden kippen 27 juli 2018

Langs de Kortewaagstraat in Menen, dicht tegen de grens met Moorsele, is de brandweer gisteravond enkele uren in de weer geweest op het pluimveebedrijf De Brugpoort. "De eigenaar had rond vijf uur onze hulp ingeroepen omdat de temperatuur in de stal te hoog opliep", weet kapitein Piet Beirlaen van de hulpverleningszone Fluvia. "Hij vroeg ons om het dak van de stal te besproeien met water. We konden daarvoor putten uit zijn private voorraad. Het water dat we op het dak spoten, liep via de afvoerbuizen weer terug naar de plek van waar het kwam. Een meevaller dus." De blussers rolden hun slangen weer op toen de temperatuur in de stal met duizenden kippen weer enigszins op een aanvaardbaar niveau was gekomen. Mogelijk slaat de eigenaar vandaag weer alarm, vermits er nog hogere temperaturen verwacht worden als gisteren. (VHS)