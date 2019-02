Brandstichtinkje en poging inbraak in appartementsgebouwen VHS

03 februari 2019

In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een kleine brand gesticht in de hal van een appartementsgebouw in de Schoolstraat in Lauwe. Een onbekende stak er een gordijntje en een krant in brand. Het vuur doofde echter uit zichzelf en richtte daardoor minieme schade aan. Vermoedelijk dezelfde dader probeerde in dezelfde nacht in te breken in een flat langs de Hospitaalstraat in Lauwe. Toen de eigenaar vrijdagavond iets voor middernacht thuiskwam, merkte hij een praamspoor op aan de gemeenschappelijke toegangsdeur. De politie is een onderzoek gestart.