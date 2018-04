Brand herleidt brommobiel tot as NOG TWEE ANDERE VOERTUIGEN EN TWEE HUIZEN BESCHADIGD LIEVEN SAMYN

03 april 2018

02u28 0 Menen Op de grens van Rekkem (Menen) en Moeskroen is zaterdagnacht een brommobiel volledig in de as gelegd door een brand. Twee andere voertuigen en twee woningen liepen ook schade op. Een slapende baby en twee kinderen konden in veiligheid gebracht worden.

Iets voor drie uur hoorde Jimmy Devos (31) lawaai voor de deur van zijn woning in de Neerstraat. "Ik was nog televisie aan het kijken omdat ik de slaap niet kon vatten", vertelde hij net na de feiten. "Ik keek door het raam en zag overal vlammen. Ik belde meteen de brandweer, die snel ter plaatse was. Daarna liep ik naar boven om baby Timeo (10 maanden), dochter Shanon (7) en zoon Jayson (12) in veiligheid te brengen. De oudsten waren net wakker geschrokken van de knallen maar beseften nog niet wat er gebeurde. Mijn partner is er niet. Zij is naar een verjaardagsfeest en weet nog altijd niet wat er gaande is. Het zal een nare verrassing en een slechte 1 aprilgrap worden bij haar thuiskomst."





De vlammen van de brandende Aixam voor de deur likten al aan de gevel van de woning toen de brandweer arriveerde. Overslag kon vermeden worden maar een rolluik en wat plastic van de goot smolt door de hitte.





"Ik werd gewekt door knallen", vertelt overbuur Anthony Van Gheluwe (23). "Ik keek door het raam en zag de auto in brand staan. Ik liep meteen naar buiten en kon mijn Volkswagen Golf, die achter het brandende voertuig stond, nog wegrijden. De wagen was vooraan al aan het smelten en kleefde aan de Aixam. Voor de bestelwagen Ford van mijn werkgever kwam alle hulp te laat. Die stond voor de Aixam geparkeerd en werd door de brand ook volledig vernield."





"Het was net alsof er geweerschoten werden gelost", vertellen buren Jean-Pierre Lecocq en zijn echtgenote Chantal. "Ik wou het rolluik omhoog doen om te kijken wat er gaande was, maar door de hitte viel het uit elkaar", aldus Chantal. "Ik zag meteen de vlammen en we liepen naar buiten."





Oorzaak: technisch defect

Naast hun rolluik liep ook de zijgevel van hun woning wat brandschade op.





"Ik gebruikte de Aixam als goedkoop vervoermiddel om naar mijn werkplek, vijf kilometer verderop, te rijden. De wagen was twee jaar oud, er blijft niets meer van over. Gelukkig heb ik nog mijn Audi om me te verplaatsen."





Over de oorzaak van de brand is er geen duidelijkheid. Wellicht lag een technisch defect aan de basis.