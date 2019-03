Bram en Mike scoren zilver op Special Olympics, hun ouders zijn zó trots op hun voetballende zonen Joyce Mesdag

24 maart 2019

16u51 0 Menen Fier als een gieter zijn ze, voetballers Bram Verbrugghe uit Ardooie en Mike Watteyn uit Rekkem, met hun zilveren medaille op de Special Olympics in Abu Dhabi. De mama’s zijn zo mogelijk nóg trotser op hun zonen. “We hebben hen zó gemist, die twee weken, maar hun straffe prestatie maakt heel veel goed.”

De Special Olympics zijn de Olympische Spelen voor topsporters met een verstandelijke beperking. België vaardigde 80 atleten af voor deze World Games in Abu Dhabi aan de Perzische Golf. Onze voetbalploeg nam deel in de Unified-discipline: dat betekent dat er ook enkele atleten zonder een beperking in de ploeg opgesteld mogen worden.

De ploegen worden bovendien in verscheidene categorieën opgesplitst, volgens hun sterkte. Er worden dus meerdere gouden, zilveren en bronzen medailles uitgereikt. Een gouden medaille werd het net niet, maar met zilver zijn onze jongens ook behoorlijk tevreden. Bram kan zijn eerste teleurstelling –hij stond in de goal toen Haïti in de finale het winnende doelpunt scoorde- intussen al wat plaatsen. “We hebben ons uiterste best gedaan, maar ze waren nét iets te sterk”, zegt Bram. “Die spelers van Haïti hadden een paar Unified-spelers mee, die bij de jeugdafdeling van Valencia en Bayern München mogen spelen. Die konden súpergoed voetballen.”

Elkaar troosten

“In een reportage op televisie zagen we hoe Bram en de andere keeper Miel elkaar aan het troosten waren”, zegt Trui Defour, mama van Bram. “‘We hebben allebei de match van ons leven gespeeld’, hoor je Miel troostend tegen onze Bram zeggen. ‘Aan die bal kon jij helemaal niets doen’. Mooi vind ik dat, hoe die groep zo hecht is geworden daar in Abu Dhabi.”

De nationale Specials-ploeg heeft twee topweken achter de rug. “We hebben leuke uitstappen gedaan”, zegt Mike. “De allerleukste was de uitstap naar de woestijn, waar we met een quad zijn gaan rijden. Maar we hebben ook een schooltje bezocht, waar de kindjes in hun taal ons volkslied zongen”, glundert Mike. “Via Facebook hebben we daar een filmpje van kunnen bekijken”, zegt Els Ver Eecke, mama van Mike. “Kippenvelmomentje, hoor.”

Belgisch biertje

De goeie afloop mochten de jongens voor één keer doorspoelen met een Belgisch biertje. “Ze hebben er in elk geval heel lekker gegeten, want ik zag dat Bram wat aangekomen was toen hij thuis kwam”, lacht Trui. “Ach, voor één keer mag dat, hé.”

Weer aan het werk

Bram speelt bij de G-ploeg van Stasegem, Mike speelt bij KVK Westhoek in Ieper. Maandag gaan de beide jongens weer werken. Bram is aan de slag bij de groendienst van Lichtervelde, via het maatwerkbedrijf OptimaT. Mike werkt bij ’t Veer in Menen. “Ze hebben gebeld dat hij zéker zijn medaille moest meenemen morgen”, zegt mama Els. “Ik ben benieuwd wat ze daar voor hem in petto hebben. In elk geval: ze hebben allemaal heel erg met hen meegeleefd.”

De ouders, broers en zussen zijn heel blij dat Mike en Bram na twee weken terug thuis zijn. “Het was hetzelfde niet zonder hen”, zegt mama Els. “We waren ook voortdurend Facebook aan af te schuimen en bepaalde websites en zenders aan het bekijken om toch maar die paar beelden te vinden van onze zonen. We zijn heel blij dat ze terug zijn”, stelt Mikes papa Patrick Watteyn. “En het is onbeschrijfelijk straf wat onze jongens daar gepresteerd hebben”, besluiten mama’s Els en Trui.