Bouw mee aan Salto met 6.000 bouwblokken 08 februari 2018

02u33 0 Menen Het concept van het cultuurfestival Salto wordt dit jaar andermaal in een nieuw jasje gestopt. "Salto kiest op zondag 8 juli voor een ommezwaai en geeft de touwtjes van het festival in handen van de Menenaars zelf", licht Chiel Vandenberghe, directeur van CC De Steiger, toe.

"Het parcours wordt het terrein voor verbeelding in de vorm van prachtige bouwwerken. Bouwers van dienst? De inwoners van de stad zelf. Salto roept elke Menenaar warm op om zich op te geven om het gezelligste festival van Vlaanderen mee vorm te geven. Participatie van de Menenaar en hard inzetten op decor en inkleding worden de twee pijlers van Salto 2018."





Jaagbaar

Op woensdag 14 februari start een heuse campagne om de Menenaar warm te maken. De stad geeft het concept in handen van het Gentse collectief Jaagbaar. "Wij zullen minstens 6.000 grote plastic bouwblokken laten aanrukken. Die worden verspreid over zes zones in het centrum. In elke zone zal een kunstenaar het bouwproject in goede banen leiden, samen met een veertigtal Meense vrijwilligers. In totaal hopen we een 250 vrijwilligers warm te maken voor onze bouwconstructies. Elke groep zal met zijn kunstenaar verder kiezen wat, hoe en met welk materiaal ze verder bouwen. Bezoekers zullen zich op die manier in een nieuwe stad wanen", vertelt Adriaan Doutrepont van Jaagbaar. Op 27 maart komen de vrijwilligers een eerste keer samen. Naast de bouwconstructies staat er veel muziek op het programma van Salto. Daan wordt dit jaar de headliner. (XCR)