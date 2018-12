Boete voor te snelle zaakvoerder aan 166 km/u LSI

Een 32-jarige zaakvoerder van een specialist in businessconsultancy en technologiediensten uit Gent moet een boete van 240 euro betalen. Dat besliste de politierechter in Kortrijk. Lucas D. kon op 6 januari langs de snelweg A19 in Menen geflitst worden aan 166 km/u. Het was wel zijn eerste inbreuk die op de politierechtbank terecht kwam.