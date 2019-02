Boete voor slag met stoel op zus: “was niet in mijn gewone doen” LSI

20 februari 2019

13u45

Bron: LSI 0

Een 25-jarige jongeman uit Menen heeft van de correctionele rechtbank van Kortrijk een voorwaardelijke celstraf van vijf maanden en een effectieve boete van 300 euro gekregen. Op 18 april 2016 sloeg Fransman Elia G. zijn zus met een stoel op het hoofd. Hij vond het niet kunnen dat zijn zus al enkele dagen niet tegen hem sprak nadat hij haar laptop had gestolen om aan geld te geraken voor drugs. Plots sloegen zijn stoppen door. Hij was onder invloed van cocaïne, marihuana en alcohol. “Ik woon nog thuis en de relatie met mijn zus is opnieuw normaal”, aldus G. “Ze studeert nu in Rijsel en woont op een studio. Zelf was ik toen niet in mijn gewone doen.”