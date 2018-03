Boete voor duw aan thuisverpleegster 06 maart 2018

Een 78-jarige man uit Menen is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van vier maanden en een boete van 800 euro omdat hij op 23 april vorig jaar een duw gaf aan de thuisverpleegster die zijn echtgenote kwam verzorgen.





De helft van de boete moet hij effectief betalen, de andere helft is voorwaardelijk. Aan het slachtoffer moet hij een schadevergoeding van bijna 3.000 euro betalen. Het kwam tot een discussie tussen Albert P. en de thuisverpleegster over de toegediende medicatie. "Hij kwam op voor zijn partner en ging verkeerdelijk verhaal halen bij de thuisverpleegster", luidde het op de rechtbank. Toch had hij de vrijspraak gevraagd omdat hij naar eigen zeggen niet verantwoordelijk was voor de verwondingen aan de kin van het slachtoffer. (LSI)