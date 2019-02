Boete en rijverbod van acht dagen voor te snelle Lorenzo Staelens LSI

01 februari 2019

12u03

Bron: LSI 0 Menen Voormalig Rode Duivel en huidig trainer van voetbalclub Knokke, Lorenzo Staelens (54), moet een boete van 400 euro betalen en zijn wagen acht dagen langs de kant laten staan. Dat besliste de politierechter in Kortrijk vrijdag.

Staelens reed op 8 januari 2018 langs de Bruggestraat in Menen in bebouwde kom 88 km/u. Zijn advocaat gaf de overtreding toe. Omdat Staelens in het verleden al enkele overtredingen voor snelheidsinbreuken opliep, legde de politierechter bovenop het effectieve rijverbod van acht dagen nog zeven dagen extra voorwaardelijk rijverbod op.

Zelf was hij niet in het gerechtsgebouw aanwezig. Lorenzo Staelens was in de jaren negentig als middenvelder een sterkhouder bij Club Brugge én RSC Anderlecht.