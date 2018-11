Boete en rijverbod na knal tegen wagen 09 november 2018

02u24 0 Menen Een automobiliste is door de Kortrijkse politierechter veroordeeld tot een boete van 1.600 euro en een rijverbod van anderhalve maand.

In Menen knalde Carine D. in de Wilgenlaan met haar voertuig tegen een geparkeerde wagen. Toen de politie ter plaatse kwam, stelden de agenten vast dat ze wankel op haar benen stond. Flesjes bier in de wagen versterkten het vermoeden dat ze te veel gedronken had. Een ademtest lukte niet, de bloedproef toonde aan dat ze 3,30 promille alcohol in het bloed had. Volgens de advocaat van de vrouw kampte ze met een alcoholprobleem, maar kon ze zich ondertussen helemaal herpakken. (LSI)