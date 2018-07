Blikken Red Bull gestolen uit aanhangwagen 02 juli 2018

Dieven gingen in de nacht van donderdag op vrijdag op de parking LAR in Menen aan de haal met een hoeveelheid blikken Red Bull. De daders sneden daarvoor een zeil open van een aanhangwagen van een Wit-Russische bestuurder. Onder dat zeil lagen een aantal blikken Red Bull, die ze meenamen. Van de daders is nog geen enkel spoor.





(AHK)