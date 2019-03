Binnenspeeltuin Huppel-De-Pup slachtoffer van inbraak: dader steelt ook fles wijn en papfles VHS

14 maart 2019

16u58 0 Menen Nathalie Vancalbergh, de zaakvoerster van binnenspeeltuin Huppel-De-Pup langs de Noordlaan in Menen, is het slachtoffer geworden van een inbraak. De dader, een jonge kerel, ging aan de haal met de inhoud van één van haar kassa’s, een papfles en een fles wijn.

De inbraak gebeurde dinsdagmorgen op klaarlichte dag. “Iets na acht uur, een half uur voor ik zelf arriveerde, sloeg de dader een raam van onze dubbele toegangsdeur aan diggelen”, vertelt Nathalie. “Dat moet een hels lawaai gemaakt hebben, maar toch heeft niemand iets gehoord. Hij slaagde erin één van de twee kassa’s open te maken. Daarin zat ongeveer 250 euro startgeld. Hij stak het geld in een papfles die was achtergebleven en nam een thermoszakje mee. De dief scheurde ook een karton witte wijn open. Er verdween één fles van een soort die niet in de detailhandel verkrijgbaar is.”

Jonge dader?

De inbreker is eerder klein van gestalte. “Ik schat hem ongeveer 1,60 meter lang”, zegt Nathalie. “Hij droeg een muts en een trui met kap. Te oordelen aan zijn fysieke kenmerken en het uur waarop de inbraak gebeurde, zou het me niet verwonderen dat het een jonge kerel is die nog naar school gaat. Hij was wel ongelooflijk rustig tijdens de inbraak, net alsof het niet zijn eerste keer was.” Nathalie heeft de schade aan de toegangsdeur inmiddels laten herstellen. “Ik hoop dat de dader geïdentificeerd kan worden, al besef ik dat de kans eerder klein is dat dit ooit zal opgelost geraken.” Wie nuttige informatie heeft over de dader, wordt gevraagd contact op te nemen met de politiezone Grensleie, op het nummer 056/51.01.11.