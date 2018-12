Binnenkort lekker smullen in historische kasteelhoeve Redactie

01 december 2018

De historische kasteelhoeve van de familie Wyseur tussen de oude pastorie en de Sint-Niklaaskerk is verkocht. Twee broers uit Gullegem zullen de site renoveren en ombouwen tot een uitgebreid familierestaurant met tal van mogelijkheden. In 2020 zou de horecazaak de deuren openen.

De nieuwe eigenaars zullen pas binnen enkele weken de plannen helemaal uit de doeken doen, maar Rekkem belooft een nieuwe en mooie horecazaak rijker te worden. De kasteelhoeve stond al vele jaren te koop, maar sinds begin van dit jaar hadden de twee broers een aankoooptie genomen. Samen met Onroerend Erfgoed en de verschillende overheden werd eerst gecheckt of de nodige vergunningen konden verkregen worden. Een deel van de hoeve is immers beschermd en dient in de oorspronkelijke staat gerestaureerd te worden. Met de verkoop van de oude kasteelhoeve zijn in enkele jaren tijd drie ruime hoeves verkocht. Vlakbij de basisschool Barthel wordt de oude hoeve, tevens van de familie Wyseur, gerestaureerd voor privégebruik voor de familie Lavaert. Aan de overkant van de Sint-Niklaaskerk wordt de oude hoeve van de familie Brille tevens gerestaureerd voor privégebruik voor de familie Warlop. De historische kasteelhoeve zorgde samen met de parochiekerk voor de kern van de nederzetting. De kasteelhoeve dateert uit de zestiende eeuw. (XCR)