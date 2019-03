Bewoners woonzorgcentra kunnen eindelijk verhuizen naar nieuwbouw Ceres: “Het is veel gezelliger hier” Alexander Haezebrouck

19 maart 2019

15u03 0 Menen Nadat de bouwwerken jarenlang vertraging opliepen, kunnen de bewoners van het woonzorgcentrum Ceres vandaag eindelijk verhuizen naar de nieuwbouw langs de Hospitaalstraat. “Het is veel gezelliger hier, en de verhuis verliep heel vlot”, vertelt een gelukkige Marie-Jeanne Vanmarcke (82).

De bouwvergunning liet jarenlang op zich wachten en toen de bouwwerken eindelijk gestart waren ging in 2017 de toenmalige aannemer ruwbouw Gabecon failliet. Maar vandaag en morgen is het eindelijk zover en kunnen de 87 bewoners van de woonzorgcentra Sint-Gerardus en Indigo verhuizen naar de nieuwbouw, het woonzorgcentrum Ceres langs de Grote Molenstraat in Lauwe. Dat woonzorgcentrum staat vlak achter het oude Sint-Gerardus, de 60 bewoners van daar hoeven dus niet zo ver te verhuizen. Nog eens 24 bewoners komen over van het woonzorgcentrum Indigo langs de Deken Darrasstraat.

Grotere kamers

“De kamers zijn nu 26 vierkante meter groot, in de oude gebouwen was dat slechts 12 vierkante meter”, zegt directeur Patrick Plancke van IVA Zorg Menen. “De bewoners hebben nu ook alle faciliteiten zoals een badkamer en een televisie op hun eigen kamer ter beschikking.” Een deel van de bewoners kijkt vanuit hun kamer ook recht op het veld van White Star Lauwe. “We zitten inderdaad precies in de tribune”, vertelt bewoonster Marie-Jeanne Vanmarcke (82). “Maar veel ga ik niet kijken hoor, dat interesseert mij niet. Ik ben wel blij dat ik kon verhuizen. Het ziet er hier allemaal veel properder en gezelliger uit.”

Het woonzorgcentrum telt drie verdiepingen en is ook verdeeld per verdieping met telkens één hoofdverpleegkundige. “We hebben ervoor gekozen om niet één grote eetruimte te voorzien, maar per verdieping twee kleinere eetruimtes”, zegt directeur IVA Zorg Menen Patrick Plancke. “Als bewoners helemaal naar beneden moeten gaan om te eten in één grote ruimte, blijven ze vaak liever gewoon op hun kamer. De bewoners moeten hun eigen leven hier verder kunnen leven.”

Het oude gebouw van wzc Sint-Gerardus vlak naast het nieuwe gebouw wordt afgebroken. “Op een deel daarvan komt nog een nieuwbouw die deel zal uitmaken van het woonzorgcentrum Ceres, daarin komt nog een polyvalente zaal, een kapsalon, een cafetaria en een kantoor voor de sociale dienst. Dat moet klaar zijn eind 2020.” Wat met het gebouw van woonzorgcentrum Indigo zal gebeuren, is nog niet duidelijk. “Het is ook nog maar in 2007 gebouwd, voorlopig gaan we het wel nog voor een stuk gebruiken als kantoorgebouw.” De ligdagprijzen in het nieuwe woonzorgcentrum blijven voor de huidige bewoners hetzelfde op 57,50 euro. Voor nieuwe bewoners zal de prijs een stukje hoger liggen met 59,90 euro. Behalve voor bewoners die de afgelopen 15 jaar in Menen woonden, zij betalen ook 57,50 euro.