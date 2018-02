Bewoners Keizer Karelstraat ontbijten samen 06 februari 2018

Willy Ugile, bewoner van de Keizer Karelstraat, is erin geslaagd om meer dan 100 bewoners van de straat samen te brengen voor een eerste ontbijt.





"Wie weet, misschien is het een begin om een oude traditie nieuw leven in te blazen. In het verleden hadden we onze eigen straatkermis, maar toen was er nog geen doorgaand verkeer mogelijk in de straat. Met Den Eik, Sint-Christophe, De Keizer Karel en Rubbens hadden we zelfs vier buurtcafés. Mogelijk organiseren we tijdens de zomermaanden een eerste barbecue", aldus Willy Ugille.





