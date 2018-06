Bewoners betrappen inbreker 18 juni 2018

02u30 0

In de Murissonstraat in Rekkem werd vrijdagnamiddag ingebroken in een woning. De dief werd echter betrapt en moest gaan lopen zonder buit. De bewoonster was rond 13.30 uur het huis binnen gekomen en had boven verdachte geluiden. gehoord Ze riep haar man en even later zag het koppel een man uit de traphal komen. Die zei in het Frans dat hij niks had gestolen en liep meteen weg richting de Dronckaertstraat. De bewoners alarmeerden de politie. Een aantal patrouilles zocht in de omgeving nog tevergeefs naar de dader. (VHS)