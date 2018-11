Beter laat dan nooit: Hervé Deleu (71) schrijft tweede roman 27 november 2018

02u23 0 Menen Auteur Hervé Deleu kreeg de smaak pas laat te pakken. De 71-jarige Menenaar bracht zijn eerste dichtbundel pas vijf jaar geleden uit. Vorig jaar schreef hij zijn eerste roman én dit weekend wordt zijn tweede roman 'Avalanche' al voorgesteld.

"Taal heeft me altijd geboeid. Toen ik nog directeur was van een basisschool hield ik ervan om speeches te schrijven", aldus Deleu. Elf jaar geleden, het jaar dat Hervé Deleu met pensioen ging, schreef hij zijn eerste gedicht. "Na mijn eerste roman 'De Vissende Hond' ben ik bijna meteen begonnen aan mijn tweede boek."





Avalanche

Met 'Avalanche' haalde hij zijn inspiratie uit de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. "Als een Wervikse verpleegster een Franse luitenant verzorgt, ontstaat er een relatie tussen beiden. Na de oorlog belooft de luitenant terug te keren met witte (avalanche-) rozen. De luitenant komt helaas niet terug. Op 90-jarige leeftijd wacht de Wervikse nog altijd op haar luitenant", vertelt Deleu in het kort de inhoud. De titel 'Avalanche' verwijst niet alleen naar witte rozen, het is ook Frans voor 'lawine'. "Een symbool voor de snelheid waarmee de Duitsers onze contreien binnendrongen tijdens WOI." Het boek wordt voorgesteld op zaterdag 15 december om 14 uur in de bibliotheek van Menen. (XCR)