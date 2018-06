Bestuur Schippersweekend schrijft open brief aan buurt: "Festival verhuist niet" 26 juni 2018

02u43 0 Menen Voorzitter van het Schippersweekend Bert Knockaert heeft een open brief gestuurd gericht aan de buurtbewoners."Wij hebben met heel wat opmerkingen rekening gehouden, maar op de wens om het muziekfestival elders te organiseren, kunnen we uiteraard niet ingaan."

Sinds vorig jaar vindt het Schippersweekend plaats op de site Hoeve Delaere in Lauwe. Net als vorig jaar is er nu weer hevig protest van enkele buurtbewoners, waarbij buurman Ghislain Huysentruyt het voortouw neemt. Tegen de goedkeuring van een milieuvergunning hebben enkele buurtbewoners meteen beroep aangetekend. Nu de wetgeving sinds begin dit jaar veranderd is, hoeft het bestuur van 't Schippersweekend echter niet langer een milieuvergunning aan te vragen en dus trok de organisatie de aanvraag weer in. Omdat het tumult en protest aanhouden op sociale media, schreef voorzitter Bert Knockaert een open brief. "Wij hebben met heel wat opmerkingen rekening gehouden, maar op de wens om het muziekfestival elders te organiseren, kunnen we uiteraard niet ingaan. We hopen dat de hevige discussies nu bedaren." Namens de protesterende buurtbewoners vraagt Ghislain Huysentruyt nu om het sluitingsuur enkele uren te vervroegen als de locatie niet verandert. Het stadsbestuur, dat zich niet langer moet buigen over een vergunning, hoopt dat er een consensus komt tussen de buurt en het bestuur. (XCR)