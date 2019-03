Bestelwagen van elektricien volledig leeggeroofd voor zo’n 15.000 euro Alexander Haezebrouck

12 maart 2019

17u11 1 Menen In de Dronckaertstraat in Rekkem zijn in de nacht van maandag op dinsdag inbrekers toegeslagen in een bestelwagen en een personenwagen. “Ze hebben zowat alles wat op batterijen werkt meegenomen uit de bestelwagen van mijn werkgever”, vertelt elektricien Mathieu Watthez (34).

“Toen ik dinsdagmorgen naar mijn bestelwagen stapte, merkte ik dat de deuren niet meer op slot waren”, vertelt elektricien Mathieu Watthez. “De bestelwagen is van mijn werkgever net als al het materiaal erin. Ze was beveiligd met inbraakveilige sloten, maar die hebben de inbrekers duidelijk niet kunnen tegenhouden. Er waren zo goed als geen inbraaksporen te zien, enkel een zijraam hebben ze ingeslagen om iets vanop de passagiersstoel te halen. Al het materiaal dat werkt op batterijen hebben ze meegenomen, plus een bakje RedBull. Gelukkig heb ik op het werk nog wat reservemateriaal. Acht jaar geleden spoorde ik ook al eens zelf inbrekers op die toen in mijn woning waren geweest. Via camerabeelden iets verderop waar ze toen hun buit hebben ingeladen, kon ik hun voertuig doorgeven aan de politie die hen kort nadien ook aantrof. Zij betalen nu nog altijd vijftig euro af per maand aan mij.” Ook in de auto van Andy Laperre die recht tegenover Mathieu woont in de Dronckaertstraat, is slachtoffer van de dieven. “Ze hebben mijn portefeuille en twee vatjes van een bijtend product mee”, vertelt Andy. “Hoe ze binnen in mijn auto zijn geraakt, begrijp ik niet. Er zijn helemaal geen inbraaksporen te zien.”