Bestelwagen ramt woning, bestuurder pleegt vluchtmisdrijf ALEXANDER HAEZEBROUCK

07 september 2018

Op de hoek van de Koningin Astridlaan en de Menenstraat ramde gisteravond rond 18.30 uur een grijze bestelwagen de gevel van een woning. Door de klap zat een gapend gat in de gevel van de woning. De bestuurder reed, ondanks een gebroken voorruit, weg, maar liet wel een nummerplaat achter. De politie kon hem dan ook snel opsporen en trof de man aan in zijn woning. Het gaat om Ike M. te gaan, een 27-jarige man uit Wevelgem en geen onbekende voor de politie. Hij was onder invloed.





"Ik passeerde net met mijn fiets, toen ik het zag gebeuren", vertelt een getuige. "Hij kwam vanuit de Menenstraat en sloeg rechtsaf in de Koningin Astridlaan. Na de klap zette hij zich gewoon in achteruit en reed hij met een gebroken voorruit en een bebloed aangezicht weg. Enkele omstaanders hebben nog geroepen naar de man dat hij moest blijven, maar dat mocht niet baten."





Door de klap ontstond een gapend gat van ongeveer een kubieke meter in de woning op de plaats waar vroeger een bureau was. Nu stonden daar gelukkig enkel verhuisdozen en raakte niemand in het huis gewond. De brandweer snelde ter plaatse om de gevel te stutten. De bewoners waren gisterennamiddag nog maar pas teruggekeerd van reis en verhuizen binnenkort. De woning staat te koop.