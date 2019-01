Bestelwagen met werkmateriaal gestolen Alexander Haezebrouck

13 januari 2019

In de Moeskroenstraat in Menen gingen dieven in de nacht van donderdag op vrijdag aan de haal met een bestelwagen met werkmateriaal. De eigenaar parkeerde de Renault Kangoo donderdagavond op de oprit van zijn woning. Vrijdagmorgen stelde de man vast dat zijn bestelwagen gestolen was, op de oprit lagen nog enkele glasscherven. Iets verderop in de Moeskroenstraat probeerden dieven ook een Renault Clio te stelen in dezelfde nacht. Ze sloegen de linker zijruit vooraan in en doorzochten de auto. De dieven konden niets vinden en lieten de auto dan maar staan. Vermoedelijk gaat het in beide zaken om dezelfde daders. De politie onderzoekt de zaak maar van de daders ontbreekt voorlopig elk spoor.