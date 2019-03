Beschonken fietser rijdt tegen zijspiegel en moet naar ziekenhuis VHS

17 maart 2019

Een 47-jarige man uit Menen is zaterdagnamiddag rond 16.30 uur gewond geraakt bij een ongeval langs de Spoorwegstraat in Lauwe. Daar week de fietser uit voor een tegenligger, maar daarbij raakte hij de zijspiegel van een geparkeerde Audi A3. De fietser raakte uit evenwicht en kwam ten val. Hij werd voor verzorging naar het AZ Groeninge in Kortrijk overgebracht. De man bleek onder invloed van alcohol.