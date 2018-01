Beschonken bestuurder richt zware ravage aan 22 januari 2018

02u32 0 Menen Mathias Bruggeman (21) uit Wervik raakte vrijdagavond laat betrokken bij een frontale botsing langs de Hogeweg in Menen. Dat gebeurde rond halftwaalf.

De Wervikaan, vrijwilliger bij de brandweer van zijn stad, reed in de richting van Menen, toen even voorbij de rotonde met de Ringlaan zijn Volkswagen Golf werd aangereden door een Volvo V40, bestuurd door Nico B. (41) uit Wervik. Die reed veel te snel en botste eerst met een bestelwagen van Dovy Keukens, die rechts stond geparkeerd. Door de klap brak het rechtervoorwiel van zijn Volvo af en belandde het voertuig op de tegenovergestelde rijstrook. Mathias Bruggeman kon een aanrijding niet vermijden. Ook zijn wagen liep zware schade op. De Volvo kwam tot stilstand in het groen voor een ietwat dieper gelegen woning. De brokstukken van beide auto's lagen tientallen meter in het rond verspreid. Door de klap werden nogal wat buurtbewoners gewekt. Nico B. besefte na het ongeval onmiddellijk dat hij in de fout was gegaan. "Hij zei wel duizend keer 'sorry'", zegt een buurtbewoner. Beide bestuurders raakten lichtgewond en werden voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Daar bleek dat Nico B. vrij stevig gedronken had. Hij moest onmiddellijk z'n rijbewijs inleveren voor een periode van vijftien dagen en zal zich later voor de politierechtbank moeten verantwoorden. (VHS)