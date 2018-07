Beruchte portier moet witgewassen 185.000 euro terugbetalen 06 juli 2018

02u41 0

Christophe D. uit Menen moet samen met zijn echtgenote en een derde kompaan in totaal 185.000 euro die ze witwasten terugbetalen. Zelf zei de beklaagde dat hij dat geld verdiend had met Bingo te spelen. De rechter geloofde hem duidelijk niet. Het gerecht kwam hen op het spoor nadat plots grote bedragen op diverse rekeningen, tussen december 2012 en augustus 2015, verschenen. Christophe D. werd enkele jaren geleden in Torhout nog ei zo na doodgestoken met een mes tijdens een afrekening. De man werd ook veroordeeld tot 18 maanden celstraf, 1.000 euro boete en een beroepsverbod van vijf jaar. Zijn echtgenote liep zes maanden cel met uitstel op en een geldboete van 1.200 euro.





(AHK)