Berouwvolle kassadief brengt deel van buit terug naar Pauline & Paulette: man stal uit geldnood VHS

30 maart 2019

19u49 0 Menen De politie weet wie verantwoordelijk is voor de inbraak van een week geleden in het café Pauline & Paulette in Lauwe. De dader had wroeging en contacteerde zelf zijn slachtoffers. Hij bezorgde hen een handgeschreven brief met excuses én een deel van de buit. De man zal niettemin worden vervolgd.

Zowat duizend euro. Dat verdween uit de kassa van café Pauline & Paulette toen daar in de nacht van zaterdag 23 op zondag 24 maart werd ingebroken. Ook de handtas van de uitbaatster en twee gsm’s verdwenen. James Van Mechelen en Sophie, de uitbaters, dachten het geld voorgoed kwijt te zijn, tot ze plots donderdag via Facebook een berichtje kregen van de dader. Die had op sociale media het bericht gelezen dat de uitbaters hadden gepost naar aanleiding van de inbraak in hun etablissement. Hij had wroeging en zette, aangemoedigd door zijn omgeving, toch de stap om de uitbaters te contacteren.

Café was een toevallig doelwit

James en Sophie maakten een afspraak met de dader en die kwam ook effectief opdagen. De dertiger uit de regio had een handgeschreven brief mee waarin hij zich excuseerde. Hij zei te hebben gehandeld uit geldnood voor zijn gezin en dat het café op Lauwe Plaats een toevallig doelwit was. De uitbaters aanvaardden zijn excuses. De politie zal de zaak nu verder afhandelen. Normaal gezien zal de man zich later voor de rechtbank moeten verantwoorden.