Beperkte confetti tijdens stoet 23 februari 2018

Het hoogtepunt van het carnaval in Menen start zondagnamiddag om 14.45 uur met de jaarlijkse stoet met een 20-tal groepen. De 42ste carnavalsstoet wordt geopend door de prinsenwagen met de nieuwe prinses van de stad, Sandrine II. Blikvangers worden de nieuwe praalwagen van de orde van d'Akkerleuzen uit Maldegem en de kostuums van De Confetti's uit Zottegem. Over confetti gesproken: in Menen mag je enkel met confetti gooien in de Zandputstraat en in de Ieperstraat, tussen de Zandputstraat en de Sint-Franciscuskerk en vanaf de Grote Markt tot aan de eretribune. De stoet start aan het station en trekt via de Ieperstraat, Koningstraat, Weststraat, Bruggestraat, Kortrijkstraat tot het Leopldplein, Fabiolalaan, Rijselstraat en Grote Markt. (XCR)