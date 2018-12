Benefiet voor Russische familie van Olga brengt 700 euro op Maxime Petit

31 december 2018

17u01 0

De benefiet die vorige week georganiseerd werd voor Tatyana, de biologische moeder van Olga Jaques uit Menen, heeft ongeveer 700 euro in het laatje gebracht. Het verhaal van het 21-jarig adoptiekind Olga dat begin december in Moskou voor het eerst haar echte moeder en haar tweelingbroer ontmoette in een Russische tv-show weekte heel wat emoties los. Ook bij de aanwezigen op de benefiet. Zo’n 150 sympathisanten keken op 23 december samen in een schooltje naar de aflevering op groot scherm terwijl ze genoten van hapjes en drankjes.

De 700 euro gaat integraal naar Tatyana die het niet breed heeft in haar thuisbasis in Siberië. De opbrengst staat gelijk aan een paar maandlonen in Rusland. De organisatoren -de adoptieouders van Olga- waren in de wolken. “Schitterend dat we op zoveel steun konden rekenen. Ook met het verzamelde bedrag kunnen we niet anders dan tevreden zijn. Bedankt aan iedereen die hier een aandeel in had.”