Benefiet voor rockband die materiaal verloor BRAND BIJ SAVERWEL LEGDE OOK REPETIERUIMTE IN DE AS ALEXANDER HAEZEBROUCK

11 april 2018

02u34 0 Menen Vrienden, sympathisanten en de rockgroep zelf die al hun materiaal verloor in de brand bij Saverwel vorige week, organiseren een benefiet. De jonge rockgroep had hun repetitiekot in het bedrijf. "We krijgen van overal zoveel steun, dat doet enorm veel deugd", zegt gitarist Thibo Vanderroost (18).

De verwoestende brand bij het sanitairbedrijf Saverwel in de Dronckaertstraat in Lauwe vorige week woensdag legde niet alleen het bedrijf volledig in de as. De jonge rockgroep waar zoon Thibo (18) van zaakvoerder Philippe Vanderroost, bij speelt als gitarist had er hun repetitieruimte. "Mijn broer speelde destijds ook in een bandje en had daar de repetitieruimte ingericht", vertelt Thibo van het rockbandje Pilgrimage. "Toen zij niet meer speelden, konden wij de repetitieruimte innemen. Ik was woensdag nog maar pas wakker toen ik van de brand hoorde. Meteen ben ik ter plaatse gegaan maar ik wist ook meteen dat al ons materiaal verloren zou zijn." De vijf tieners van het bandje kochten hun materiaal zelf met al hun spaarcentjes. "Elk hebben we daar toch zeker meer dan 1.000 euro betaald voor materiaal. Er lag ook nog 520 euro van de band dat we gespaard hadden. We zijn zo'n twee jaar geleden gestart en mogen toch vaak overal in het land optreden. We waren allemaal in shock toen we het vernamen van de brand."





Basgitaar cadeau

Lang bleef de jonge rockgroep niet bij de pakken zitten. "De dag na de brand brainstormden we al wat we konden doen", zegt Thibo. Ze kregen hulp van de mannen achter het driedaags straatfeest 'Kotweekend' in Rekkem. "Samen met hen organiseren we op 30 april een muziekfestival als benefiet in de polyvalente zaal Barthel in Rekkem. We krijgen ook veel steun van de gemeenteschool Barthel en bakkerij Cottenie in Rekkem om het te kunnen organiseren. We zijn volop op zoek naar muziekgroepjes die willen spelen die avond, maar dat begint al aardig vol te lopen. Uiteraard zullen we als Pilgrimage ook op het podium staan. Daarnaast is het ongelooflijk hoeveel e-mails en berichten we krijgen uit allerhande hoeken om ons te steunen. Zo heeft onze bassist zomaar een nieuwe basgitaar cadeau gekregen van iemand. We staan daar echt van te kijken en zijn iedereen enorm dankbaar."





Op het terrein van het bedrijf beginnen ze binnenkort met alles op te ruimen. De verzekeringsexperts zijn nog steeds volop bezig om alles in orde te brengen. Door de brand was een enorme rookpluim kilometers ver te zien. Ook buurtbewoners werden geëvacueerd omdat er asbestgevaar was.