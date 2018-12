Benefiet voor de biologische familie van Olga laat niemand onberoerd Maxime Petit

23 december 2018

21u49 3

Olga Jaques (21) was twee jaar toen ze geadopteerd werd door een koppel uit Menen. Ze reisde begin december naar Moskou waar ze voor het eerst haar biologische moeder Tatyana en haar tweelingbroer Oleg ontmoette. Een aangrijpend moment dat vastgelegd werd door de Russische televisie. Zondagavond bekeken meer dan 150 familieleden en vrienden de vertaalde uitzending op groot scherm tijdens een benefiet waarvan de opbrengst integraal gaat naar de familie van Olga in Siberië. De aanwezigen kwamen op een rollercoaster van emoties terecht en velen hielden het dan ook niet droog. Na de voorstelling vlogen de aanwezigen Olga met tranen in de ogen in de armen.”

“Fantastisch dat zoveel mensen mij een hart onder riem steken”, zei Olga met de krop in de keel. “Ook mijn adoptieouders Geert Jaques en Nathalie Vermeersch hebben mij altijd gesteund in de zoektocht naar mijn biologische familie. Op mentaal vlak waren het zware weken maar ik heb geen spijt van mijn trip naar Rusland. Ik blijf in contact met mijn familie in Siberië en ik ben zelfs van plan om Russisch te leren. Ondertussen communiceer ik met hen via Whatsapp en maak ik gebruik van Google Translate.”

De volledige Russische aflevering is te bekijken op YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=kS-Q5iopTAM&t=1650s