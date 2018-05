Benefiet brengt 9.138 euro op voor jonge band 29 mei 2018

Rekkem en vele sympathisanten bleken erg gul voor de jonge band Pilgrimage uit Rekkem. De bandleden verloren begin april alle muziekmateriaal in een verwoestende brand van het bedrijf Saverwel in Lauwe. Spontaan werd diezelfde maand nog een benefiet georganiseerd met tal van muziekgroepen. "Die bracht liefst 9.138 euro op. Het werd een groot succes. De zaal liet slechts 240 mensen toe en we moesten helaas bezoekers de toegang weigeren", weet Thibaut Snauwaert. De bandleden, Thibo Vanderroost, Lars Maes, Berend De Vestele, Tristan Vermeersch en Simon Gernaey, zullen alvast een rekening openen, een rekening openen en het geld goed besteden.





(XCR)