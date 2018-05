Benefiet bandje dat alles verloor in brand groot succes 02 mei 2018

De benefiet die maandag doorging voor de jonge rockgroep Pilgrimage was een groot succes. De bandleden verloren al hun materiaal bij de verwoestende brand bij Saverwel begin april. "Al die steun doet ongelooflijk veel deugd", klinkt het.





De benefiet, die nog geen maand na de brand plaatsvond, ging maandag door in zaal Barthel. "We wilden het zo snel mogelijk georganiseerd krijgen", vertelt Thibo Vanderroost (18) van de rockband Pilgrimage. "Een kaartje kostte tien euro en ze waren alle 250 uitverkocht. We hopen om in totaal zo'n 8.000 euro te kunnen ophalen om al ons materiaal dat verloren ging in de brand te kunnen terugkopen. Gelukkig kregen we meteen steun van de organisatie van het festival Kotweekend in Rekkem; zij konden snel aan lokale bandjes geraken die gratis voor ons kwamen optreden."





Luc Dufourmont

Een opvallende gast maandagavond was Luc Dufourmont, bekend van het televisieprogramma Bevergem. Ook hij kwam met zijn rockgroep optreden. "Dat is de neef van mijn vader", zegt Thibo. "Heel fijn dat hij ook komt. Hem overtuigen was niet zo moeilijk." De jonge rockgroep had zijn repetitiekot bij het bedrijf Saverwel in de Dronckaertstraat, waar de vader van Thibo Vanderroost zaakvoerder is. Voorlopig treden ze op met instrumenten die ze mogen lenen van andere muzikanten.





(AHK)