Bejaarde man blust zelf keukenbrandje 14 augustus 2018

02u35 0

Een bejaarde man uit de Tuinwijk in Lauwe heeft gisterenmorgen op eigen houtje een keukenbrandje geblust. "De man had zijn gasfornuis aangestoken", vertelt Sebastien Lefebvre van de hulpverleningszone Fluvia. "Maar een windvlaag zorgde ervoor dat er een kleine steekvlam ontstond, waardoor de plastic behuizing van zijn frigo vuur vatte." De man kon het vuur zelf erg snel blussen, maar ademde daarbij wel behoorlijk wat rook in. Hij raakte ook lichtgewond aan een van zijn handen. De man werd uit voorzorg door de hulpdiensten afgevoerd naar het ziekenhuis voor een medische controle. (AHK)