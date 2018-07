Bejaarde fietser aangereden 16 juli 2018

Langs de Parkstraat in Menen, in de buurt van het Vandermerschplein, is vrijdagavond iets na 17 uur een 81-jarige fietser uit Menen aangereden door een auto bestuurd door een 75-jarige Menenaar. Dat gebeurde toen het slachtoffer plots moest uitwijken voor een geparkeerd voertuig. De 81-jarige raakte ernstig gewond en werd naar het ziekenhuis overgebracht. De automobilist kwam er met de schrik vanaf. (VHS)