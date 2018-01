Bejaarde en jongeman gewond 29 januari 2018

In de Volkslaan in Menen zijn vrijdagavond rond 22.15 uur twee auto's frontaal tegen elkaar gebotst. De bejaarde bestuurster van een Citroën en een jongere bestuurder van een BMW werden gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Hoe de botsing precies kon gebeuren, is nog onduidelijk. De Volkslaan was een tijd volledig afgesloten. (AHK)