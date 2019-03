Basisschool organiseert kleuteraperitief voor toekomstige kindjes en ouders Alexander Haezebrouck

12 maart 2019

12u34 0 Menen Basisschool Ter Molen uit Lauwe wil hun toekomstige peutertjes en hun ouders kennis laten maken met de school. Ze doen dat door een springontbijt en een kleuteraperitief te organiseren op zondag 17 maart.

De kleuterjuffen en de directie staan vanaf 8.30 uur tot en met 12 uur klaar in het kleuterblok om de ouders en de peuters te verwelkomen. De ouders van wie hun kinderen volgend schooljaar voor het eerst naar school gaan, krijgen een hapje en een drankje aangeboden terwijl ze al hun vragen kunnen stellen aan de juffen over de school. De peuters kunnen ondertussen hun mandje vullen met eitjes. Basisschool Ter Molen kiest bewust voor een zondag omdat het voor de ouders tijdens de week niet altijd even evident is om eens naar school de school te gaan en hun keuze voor een school te maken. De school roept ook op naar ouders die nog op zoek zijn naar een school voor hun peuter om zeker langs te komen naar de school in de Grote Molenstraat 113 in Lauwe.