Band vat vuur op E17 19 juli 2018

02u33 0

Langs de E17 tussen Aalbeke en Rekkem in de richting van Frankrijk heeft gisterenmiddag rond 12.30 uur een band van een vrachtwagen vuurgevat. De chauffeur zette zich meteen aan de kant en verwittigde de hulpdiensten. Zij konden het vuur meteen blussen en haalden er een band af om ook het metalen gedeelte te laten afkoelen. De schade bleef beperkt tot de band en een stukje van het dekzeil. Door het incident was de rechterrijstrook in de richting van Frankrijk een tijdlang afgesloten. (AHK)