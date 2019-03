AZ Delta houdt preventiecampagne tegen darmkanker met hologram en 3D-brillen Alexander Haezebrouck

13u52 0 Menen Het AZ Delta in Menen houdt een preventiecampagne tegen darmkanker. Mensen kunnen via een bewegende hologram zien hoe een poliep tot een gezwel groeit via een hologram en 3D-brillen. “Het is de meest voorkomende kanker en we kunnen er echt iets aan doen”, vertelt dokter Francois Marolleau.

“Eerst en vooral proberen we mensen vanaf 51 jaar te overhalen om zich elke twee jaar te laten controleren via een stoelgangstest”, vertelt verpleegkundig consulente digestieve oncologie Dominiek De Jonckheere. “In de omgeving van Menen doet de helft van de inwoners dat al, maar dat kan dus nog beter. Daarom willen we de patiënten en hun bezoekers informeren via die 3D bril-waarin ze zien hoe een gezwel groeit. Het is belangrijk omdat darmkanker makkelijk vastgesteld kan worden in een vroeg stadium en zonder problemen behandeld kan worden. Voordat een poliep effectief een kankergezwel wordt, kan daar tot tien jaar tussen zitten. Mensen zijn vaak bang om die testen te doen omdat ze het resultaat niet willen weten.”

Donderdag stond de preventiecampagne nog in Torhout. Dokter Marolleau geeft ook op 12 maart om 19.30 uur een infosessie in cc De Steiger in Menen.