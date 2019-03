Automobiliste ramt twee geparkeerde voertuigen LSI

29 maart 2019

05u15

Bron: LSI 2 Menen In het centrum van Lauwe (Menen) heeft een 40-jarige automobiliste donderdagnacht rond 3.30 uur met haar Mercedes Vito twee geparkeerde voertuigen geramd.

De vrouw reed van Menen richting Lauwe en knalde ter hoogte van de Zwanenkouter aan de rechterkant van de weg tegen de geparkeerde Toyota Yaris van Rik Tertooy en Isabelle Cagnie. “Ik hoorde in mijn slaap een knal maar dacht eigenlijk dat het de huisvuilwagen was die al op ronde was”, aldus Isabelle. “Tot de politie aan onze deur kwam bellen.” Het 15 jaar oude wagentje van het koppel is volledig ingedeukt en rijp voor de schroothoop. Door de klap vloog de Toyota nog tegen een Opel Insignia van een andere buur tot aan de gevel van sfeercafé Pur Sang.

Net als de Mercedes van de aanrijdende automobiliste moesten beide geparkeerde voertuigen getakeld worden. De brandweer van de zone Fluvia snelde ter plaatse om de brokstukken op te ruimen en het wegdek schoon te spuiten. De Menenstraat bleef plaatselijk ruim een uur voor alle verkeer afgesloten. Het ongeval was mogelijk te wijten aan een ruzie tussen automobiliste M.D. en haar passagier in de auto.