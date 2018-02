Automobilist ramt geparkeerde wagens 05 februari 2018

Een 38-jarige man uit Komen heeft zaterdagnacht brokken gemaakt in de Wahisstraat in Menen. Rond 3.30 uur verloor Michael L. de controle over het stuur van zijn Volvo S40. De wagen ramde drie geparkeerde wagens. Een Opel Astra werd door de klap tegen de gevel van een woning gekatapulteerd. De Volvo S40 kwam tot stilstand in het midden van de straat. Passagier Betty F. (36) uit Komen werd lichtgewond naar het ziekenhuis overgebracht. De brandweer kwam de Wahisstraat weer proper maken. Michaël L. bleek onder invloed van alcohol. Hij moest zijn rijbewijs inleveren voor vijftien dagen. (VHS)