Auto in de gracht: bestuurster zwaargewond VHS

06 maart 2019

In de nacht van dinsdag op woensdag is langs de Dronckaertstraat in Lauwe een vrouw met haar auto van de weg geraakt. Dat gebeurde iets voor drieën. De vrouw, Chiara Sieuw (41) uit het Waalse Seneffe maar afkomstig uit onze regio, reed in de richting van Rekkem en verloor om nog onbekende reden de controle over het stuur. Haar Peugeot Partner sukkelde tegen matige snelheid in een diepe gracht en kwam wat verder tot stilstand. Even later sloeg een passant alarm. De brandweer snelde ter plaatse om de bestuurster uit het voertuig te helpen. De vrouw werd voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. Ze raakte zwaargewond maar verkeerde niet in levensgevaar.