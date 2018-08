Auto in de berm 27 augustus 2018

Aan de afrit van de E17 in Rekkem (Menen) belandde gisterenavond rond 19u een Franse automobiliste met haar Peugeot in de berm. Vermoedelijk viel de vrouw in slaap en ging ze op die manier van de weg af. De klap was hard want het motorblok vloog uit de wagen. Toch liep de vrouw geen levensbedreigende verwondingen op. Ze moest wel met een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht worden. Door het ongeval bleef de afrit in de richting van Gent een uur voor alle verkeer afgesloten. (LSI)