Auto brandt uit op afrit, bestuurster en passant kunnen vlammen niet doven VHS

19 december 2018

Een vrouw uit het Noord-Franse Boeschepe schrok zich woensdagnamiddag een ongeluk toen ze op de A19 in de richting van Kortrijk reed en plots merkte dat er rook vanonder haar motorkap kwam. Dat gebeurde iets voor half twee. “Ik nam de afrit, maar moest mijn wagen aan de kant zetten nog voor ik helemaal beneden was, zo snel ging het”, zegt de vrouw. “Algauw zal ik ook vlammen. Die breidden in een mum van tijd uit. Een andere automobilist stopte. Samen probeerden we met onze poederblussers de vlammen te doven, maar dat was onbegonnen werk. Het besef dat je machteloos bent, is frustrerend.” Bij aankomst van de blussers, uit Kortrijk en Geluwe, stond de Peugeot 207 break in lichterlaaie. De bestuurster stond toen al lang op veilige afstand, de vrouw bleef ongedeerd. Haar wagen werd volledig verwoest. De brand veroorzaakte geen zware verkeershinder.