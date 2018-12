Auto belandt in gevel van woning: twee inzittenden gewond afgevoerd Redactie

14 december 2018



In de J. en M. Sabbestraat in Menen knalde vrijdagavond omstreeks 18.30 uur een auto in de gevel van de woning. De bestuurder reed vermoedelijk iets te snel een vluchtheuvel op, verloor de controle over het stuur en belandde in de gevel van een woning. Beide inzittenden van het voertuig werden gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. In de woning zelf was niemand thuis op het moment van het ongeval. Door de klap gaapt een gat in de gevel van zo’n één vierkante meter groot. Door het ongeval was de J. en M. Sabbestraat een tijdlang volledig afgesloten voor het verkeer.