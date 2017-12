Audi TT en pak juwelen gestolen op kerstavond 02u28 2 Menen Een inbrekersbende heef in Menen en Moorsele zwaar toegeslagen op Kerstavond. Ze drongen in totaal in een tiental woningen binnen in Ter Beke in Menen en in Moorsele. In één woning gingen ze er vandoor met een dure Audi TT.

Er stond voor een aantal bewoners van Ter Beke in Menen een erg onaangename verrassing te wachten toen ze op Kerstavond thuiskwamen na een kerstfeestje. Bij vier woningen waren inbrekers langs geweest. "Wij komen altijd langs de achterkant binnen", vertelt bewoner Koen Vandecandelaere (44). "Het viel meteen op dat de deur van de frigo open stond, maar toen kregen we nog geen argwaan. Pas toen we zagen dat de voordeur open stond, beseften we dat er inbrekers waren binnen geweest bij ons. Ze slaagden erin de voordeur te openen, we hebben nochtans een driepuntsslot. Ze hebben een Playstation 4 en juwelen meegenomen. Ze hebben ook in alle kasten en schoven gezocht, wellicht op zoek naar geld. Er lagen nochtans vier laptops op tafel, maar die hebben ze laten liggen." De grootste buit maakten de inbrekers bij de overburen van Koen Vandecandelaere. Daar gingen ze er vandoor met een dure Audi TT die in de garage stond. In andere woningen gingen ze er vooral vandoor met kleingeld, juwelen of spelconsoles. Ook in Moorsele gingen de dieven vooral met juwelen en kleingeld aan de haal. "Bij één vrouw hebben ze een raam ingegooid. Andere bewoners hebben een paar honden, maar ook dat hield de dieven niet tegen", zegt Koen.





Wellicht zelfde daders

Volgens de politie is het werk in Ter Beke waarschijnlijk het werk van één en dezelfde inbrekersbende. "Of dezelfde daders ook in Moorsele aan het werk zijn geweest, is te voorbarig", zegt woordvoerder Stefaan Vannieuwenhuyse van de politiezone Grensleie. "Met deze inbraken is de tol zwaarder dan andere jaren op kerstavond. We vragen onze inwoners nogmaals om alles zo goed mogelijk af te sluiten en een lichtje te laten branden zodat het huis een bewoonde indruk geeft." Koen kreeg gisteren mogelijk positief nieuws van de politie te horen. "Blijkbaar heeft de Franse politie een verdacht voertuig kunnen tegenhouden met gestolen goederen", zegt Koen. "Met een beetje geluk gaat het inderdaad om de inbrekers die bij ons zijn binnen geweest." (AHK)