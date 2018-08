Atletiekpiste niet klaar, derbywedstrijd kan niet doorgaan 09 augustus 2018

02u38 0 Menen De derbywedstrijd Menen - Wervik kan zondag niet op de gloednieuwe kunstgrasveld plaatsvinden. Door de hevige wind vorige week kon de derde spuitlaag op de atletiekpiste rondom het veld niet aangebracht worden.

Het moest zondag met de derde ronde in de Beker van België een mooie start van het nieuwe seizoen worden op de gloednieuwe kunstgraspiste in het Vaubanstadion in Menen. Maar aangezien de atletiekpiste rond het kunstgrasveld vorige week niet afgewerkt kon worden, wordt de derby Menen - Wervik gespeeld op het dorre veld Ter Linde in Menen. "Jammer, maar het gaat om overmacht", zegt KSCT-voorzitter Benoit Deny. "We keken met zijn allen uit naar deze derby op ons nieuw veld, maar we zullen nog een tweetal weken geduld moeten hebben. We hebben natuurlijk begrip voor de situatie, maar we zijn ontgoocheld. Het is zoals op vakantie vertrekken en de avond voordien horen dat de vakantie geannuleerd wordt. Door de aanhoudende droogte is het veld Ter linde net zoals vele velden zeer dor." De aannemer, die de werken uitvoert in opdracht van het gemeentelijke woonbedrijf AGB, heeft op tijd de werken kunnen starten en zat goed op schema tot vorige week. "Vorige week was er hevige wind en kon de aannemer de derde spuitlaag op de atletiekpiste niet uitvoeren. En als die piste niet klaar is, kunnen de voetballers het kunstgrasveld moeilijk bereiken. Zolang de wind niet gaat liggen, is het wachten op de afwerking van de piste. Op 30 augustus wordt de piste in elk geval officieel geopend", weet schepen en AGB-voorzitter Tom Vlaeminck (Open Vld).





