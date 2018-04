Arlette (67) zegt De Pompe definitief vaarwel CAFÉBAZIN WIL HET NA 38 JAAR WAT KALMER AAN DOEN XAVIER COPPENS

20 april 2018

02u42 0 Menen Cafébazin Arlette Deschuyttere (67) neemt na 38 jaar afscheid van De Pompe. Ze zal haar klanten hard missen. En zeggen dat ze zich in 1980 hard verzette toen ze verplicht werd om café open te houden. "Bavik had onze winkel gekocht. Ik kon kiezen: pinten tappen of vertrekken!"

De jaren vlogen voorbij voor Arlette Deschuyttere. Zo snel dat ze amper beseft dat ze nu al afscheid moet nemen van haar café De Pompe in de Barakken in Menen. "Het wordt te lastig. Ik werk van mijn 14de. 53 jaar later heb ik recht om het wat kalmer aan te doen", vindt Arlette. Café De Pompe nam nochtans een valse start in 1980. "Ik had sinds 1978 een klerenwinkel in de Bruggestraat. Twee jaar later kon ik ook een tankstation met winkel runnen in de Barakken. De beide combineren leek me haalbaar. Het huurcontract van het handelspand in de Barakken liet me voor 27 jaar ongemoeid. En toch, twee jaar later werd het pand verkocht aan Bavik. De brouwerij eiste dat ik de winkel zou vervangen door een café. Het tankstation mocht blijven. Ik weigerde en begon te procederen. Vijf jaar lang heeft dat geduurd, tot ik uiteindelijk plooide. Ik zou pinten tappen en achteraf gezien had ik daar geen spijt van", weet Arlette.





Hulp van dochter

In 1994 kreeg Arlette niet langer een vergunning voor het tankstation. "In die periode was mijn mama ziek", pikt dochter Virginie Breye in. "Ik wou graag voor onderwijzeres studeren, maar toen ik hoorde hoeveel mijn mama maar verdiende aan de ziekenkas, sprong ik in als cafébazin. En het studeren liet ik achter mij." Het café werd echter populair en de tabak die verkocht werd, kende een groot succes. "Zo groot dat we tien jaar geleden een tweede pand openden aan de overkant van de straat. Voor tabak moest je voortaan in Straffen Toebak zijn." Moeder en dochter runnen samen de zaken, maar ook schoonzoon Frederik Geldhof ging er werken, want in Moeskroen runnen ze nog een tankstation ook. "Ik heb vele jaren zeven dagen op zeven gewerkt. Op vakantie gaan? Daar dacht ik enkel de laatste jaren aan. Het café sluiten gebeurt met gemengde gevoelens. We hebben vele vaste klanten die ons veel plezier bezorgen. Het café heeft twee deuren. Toen ik op een dag een dronken klant buitengooide, kwam hij terug binnen via onze tweede deur. Hij vloekte en zei, kijk nou eens, daar staat weer dezelfde bazin achter de toog", lacht Arlette. "Ondertussen zijn erg veel klanten in al die jaren al gestorven. We kunnen cafés vullen met gestorven klanten."





Bavik zoekt nu een nieuwe cafébaas voor De Pompe. "Mogelijk is er een geschikte kandidaat gevonden. Hopelijk klikt het tussen de nieuwe cafébaas en de klanten. Ik zal tijd steken in mijn kleindochter Louise en mijn mama van 92 die vraagt heel wat verzorging."