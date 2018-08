Angelo (37) over opnames Expeditie Robinson: "Zo'n honger dat ik er hoofdpijn van kreeg" 28 augustus 2018

02u30 0 Menen Presentator Bartel Van Riet gaat vanaf donderdag 6 september op zoek naar de beste survivor van Vlaanderen in het Vier-programma 'Expeditie Robinson'. Naast voormalige Miss België-finaliste Chloë Evangelista uit Kortrijk zal ook Angelo Delcroix (37) uit Lauwe zijn overlevingsstrategieën tonen.

"Als fan van het eerste uur was ik al jaren aan het wachten op het moment dat ik me kandidaat zou kunnen stellen", zegt Angelo. "Het leek me echt een toffe uitdaging om alle luxe achter mij te laten." Zijn verblijf op het eiland was, hoe kan het ook anders, zwaar. "Ik heb toch een tijdje hoofdpijn gehad van de honger", zegt hij. "Maar ik vond vooral het mentale luik het zwaarst, ik had het zelfs wat onderschat. Ik stond fysiek misschien wat sterker dan mijn medekandidaten, maar die waren dan weer mentaal harder dan ik. Ik heb vooral mijn twee kindjes Allègra (4) en Luca (2) gemist. Ik heb filmpjes gemaakt die mijn vriendin voor hen kon afspelen thuis, om het gemis wat op te vangen, en met een kalender konden ze aftellen tot wanneer ik terug was."





IJdel

Angelo is sales manager voor haarproductenmerk Eleven Australia. "Ik ben best wel ijdel, ja. Ik zie er graag verzorgd uit als ik buiten kom. Dan kan tijdens Expeditie Robinson uiteraard niet. Maar op het eiland heb ik het op dat vlak niet echt moeilijk gehad, niemand zag er daar op zijn best uit. Alleen mijn tanden niet kunnen poetsen, dat vond ik enorm vervelend." (JME)